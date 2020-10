Face à la pression médiatique, Mediapro n'avait pas d'autre choix que de prendre la parole pour calmer, un temps, les esprits . Rassurer, telle était la mission délicate de Jaume Roures. Une annonce était attendue et a été confirmé d'emblée : Mediapro et la LFP ont bien entamé une conciliation juridique pour renégocier le contrat, uniquement pour la saison 2020-2021. En clair, c’est en coulisses que se joue désormais l’avenir à court terme du football français. Mais le Catalan s’est voulu optimiste, insistant à de multiples reprises sur le fait que le contrat irait bien à son terme, c'est-à-dire 2024.

Mercredi, un article détaillé de Capital affirmait que le groupe sino-espagnol n’avait pas les fonds nécessaires en trésorerie pour régler l’échéance d’octobre, de 172 millions d’euros. A cette question, le patron de Mediapro a trouvé un refuge facile : la conciliation en cours confidentielle empêche toute divulgation de détails financiers. Tout juste a-t-il rappelé que le ‘business model’ était prévu sur quatre ans et que les bilans ne pourraient être faits dès la première saison. Le tout en affirmant à plusieurs reprises que Mediapro n’avait pas "surpayé" les droits du football français. En revanche, il a tenu à rappeler les engagements passés du groupe et surtout sa dimension internationale, niant tout amateurisme ou légèreté dans l’affaire.

C’est évidemment la grande question alors que de nombreux chiffres ont circulé à ce sujet. "Parfois, je lis des choses qui me choquent, s’est-il emporté. Quelqu'un a dit qu'on avait 200 000 abonnés. On en a beaucoup plus". Alors, combien ? "Sur les abonnés, on est aux alentours de 600 000", s’est-il avancé, précisant que fixer clairement un chiffre était impossible eu égards aux multiples accords de distribution négociés par le groupe. Forcément, comparé à l’objectif annoncé de 3,5 millions recherché pour atteindre l’équilibre, ça ne pèse pas lourd. Mais selon Roures, il n’y a pas encore le feu à la maison.