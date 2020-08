Mohamed Ayachi Ajroudi, candidat au rachat de l'OM, et Frank McCourt, actuel propriétaire du club phocéen.

LIGUE 1 - Mohamed Ayachi Ajroudi en remet une couche. Le candidat au rachat de l'Olympique de Marseille a fait savoir qu'il souhaitait racheter le Vélodrome. Même si l'homme d'affaires et son clan n'ont pas la certitude que le stade phocéen soit à vendre…

Le clan Ajroudi abat une nouvelle carte. Un peu plus d'une semaine après avoir tenté - en vain - d'inclure Bernard Tapie dans son projet, quelques jours après avoir lancé un ultimatum à Frank McCourt, le candidat au rachat de l'Olympique de Marseille s'attaque maintenant à un autre symbole : le Vélodrome.

Ligue des champions Mbappé rétabli plus vite que prévu ? IL Y A 2 HEURES

Dans un communiqué diffusé ce samedi à 23h50, l'homme d'affaires tunisien et ses partenaires ont fait savoir qu'ils "manifestent officiellement leur intérêt pour cette acquisition [du stade, NDLR] car ils souhaitent offrir à l'Olympique de Marseille la propriété de sa maison de toujours."

Plus que six jours ?

Elément plus surprenant, les potentiels acheteurs ont précisé qu'ils avaient "entendu dire, sans aucune certitude, que la mairie de Marseille souhaiterait vendre le stade Vélodrome" mais qu'ils n'avaient pas été capables de s'assurer de la véracité de cette information. Est-ce là une preuve que Mohamed Ayachi Ajroudi et son entourage tentent un nouveau coup de com' ? "Contrairement à la polémique, nous nous passerions bien de cette publicité", écrivent-ils.

Le clan Ajroudi a également fixé une date de péremption à sa proposition de rachat du Vélodrome. "Cette offre complète leur dernière offre ferme et échoit le même jour", peut-on lire sur le communiqué. Mercredi dernier, le candidat au rachat avait révélé que son offre était valable pour les "dix prochains jours ouvrables".

Mohamed Ayachi Ajroudi Crédit: Getty Images

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé samedi IL Y A 7 HEURES