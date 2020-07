LIGUE 1 - Par le biais d'un communiqué publié mercredi par le juriste Marc Deschenaux, Mohamed Ayachi Ajroudi a transmis une ultime offre à Franck McCourt pour racheter l'Olympique de Marseille. Le propriétaire américain a dix jours pour l'accepter ou la refuser.

C'est sûrement la dernière carte de Mohamed Ayachi Ajroudi dans son projet de rachat de l'OM. Après avoir évoqué Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane, la Ligue des champions ou le retour de Bernard Tapie, l'homme d'affaires franco-tunisien a transmis sa dernière offre au propriétaire américain Franck McCourt, par le biais d'un communiqué publié ce mercredi par le juriste international Marc Deschenaux.

"Nos clients (Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal) souhaitent par ce communiqué dissiper le flou engendré par les émotions médiatisées et les réactions médiatiques. Ils veulent également remettre les pendules à l'heure. Tout d'abord, M. Ajroudi et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter l'Olympique de Marseille à son prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition. Ils s'engagent à payer le montant nécessaire à régler la solution avec l'ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles de ces trois dernières années, comme déjà dit", a-t-il précisé.

Ainsi, le clan Ajroudi-Boudjellal donne un délai de dix jours à l'actuel propriétaire marseillais pour accepter cette dernière offre. Après avoir décidé d'agir en justice contre l'homme d'affaires franco tunisien et l'ex-président du RC Toulon, pas sûr que Franck McCourt n'y réponde favorablement. Pour définitivement clore le feuilleton de l'été 2020 ?

