Le conflit qui oppose la LFP à Mediapro , détenteur de la grande majorité (8 matches sur 10) des droits TV de la période 2020-2024, devrait durer. Ainsi, Jean-Michel Aulas veut repenser la diffusion de la Ligue 1 à l'avenir et donc " innover ". Pour le patron des Gones, cet électrochoc doit pousser le football français à se tourner vers de nouveaux types de diffuseurs à l'image des géants des contenus en ligne comme Netflix et les "GAFA" (Google, Apple, Facebook, Amazon).

"Le monde change. La disruption digitale est immense et aujourd'hui, que ce soient les "GAFA" ou d'autres opérateurs qui apparaissent dans le cinéma ou la musique, peuvent nécessairement apporter un certain nombre de solutions, a estimé Jean-Michel Aulas en conférence de presse. Quand on regarde Netflix ou Spotify, on voit qu'il y a effectivement d'autres manières d'appréhender et de se tourner vers la masse. Peut-être qu'il y a matière, avec cette difficulté sur Mediapro, à réfléchir à un avenir, pour le football français sur les droits TV, qui soit plus en relation avec l'attente des supporters."