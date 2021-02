Les Aiglons se relancent en enfonçant les Rouge et Noir. Nice est allé s'imposer à Rennes, vendredi, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, dans le match des ambitieux déçus (1-2). Si Martin Terrier (39e) a répondu à l'ouverture du score de Gouiri (19e, s.p), les Bretons n'ont pas réussi à égaliser de nouveau après le but de Flavius Daniliuc (58e). Les hommes de Julien Stéphan loupent l'occasion de grimper à la 5e place et restent 8es après ce 3e revers de suite en L1. Ceux d'Adrian Ursea remontent au 12e rang et se donnent de l'air.