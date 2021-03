L'OM de Jorge Sampaoli revient lourdement sur terre. Après deux premiers succès avec leur nouvel entraîneur, les Phocéens ont subi un sévère revers sur la pelouse de Nice, samedi, lors de la 30e journée de Ligue 1 (3-0). Volontaires mais pas assez efficaces, les visiteurs ont craqué devant Khéphren Thuram (34e), Amine Gouiri (74e) et Alexis Claude Maurice (90e) et perdent d'ores et déjà leur 5e place au profit de Lens qui jouera dimanche. Nice grimpe en 10e position.

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1 Milik est bien parti… et c'est un petit miracle HIER À 15:50

Ligue 1 Les "placardisés" Cuisance et Luis Henrique décisifs : Sampaoli, tout l'art du coaching 13/03/2021 À 20:28