Contrairement à "Abbé Nueve", auteur de "Y’a Cher Moy", celui qui a opté pour la parodie de "Bande Organisée", un certain "Yoni À La Rue", ne risque pas de recevoir le soutien du président Jean-Michel Aulas. Et pour cause : dans un registre certes humoristique, le rappeur lyonnais multiplie les tacles envers l’entraîneur Rudi Garcia et certains joueurs de l’effectif.