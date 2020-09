De son côté, Alvaro ne change pas de version. Non, il n'est pas raciste. Et non, il n'a jamais insulté Neymar de " singe ", contrairement à ce qu'affirment certains experts en lecture labiale . C'est en tout cas ce que le défenseur marseilllais a affirmé à ses dirigeants, mercredi, selon RMC Sport . Les leaders des groupes de supporters marseillais étaient également présents.

Dans un discours "émouvant", comme l'explique la radio, Alvaro Gonzalez a donc tenu à se défendre. Et des paroles, il serait même prêt à passer aux actes : le défenseur de l'OM, très "affecté", pourrait claquer la porte sans aucune indemnité. "Si vous ne me croyez pas, si je suis un problème, alors j’accepte de partir et de quitter l’OM sans la moindre indemnité", aurait-il plus ou moins affirmé lors de cette réunion. De son côté, le club olympien a confirmé qu'une plainte a été déposée pour menaces de mort à l’encontre de son joueur et de ses proches.