Le PSG est vraiment incorrigible. Il s'y passe toujours des choses qui n'arrivent jamais ailleurs. Gagner un match 6-1 et s'offrir une crise dans la foulée, par exemple. La victoire éclatante contre Metz, les performances de Neymar et Kylian Mbappé ou le but somptueux d'Alsessandro Florenzi ont rapidement été éclipsés après le coup de sifflet final. Leonardo est passé par là. Dans les coulisses du Parc des Princes, le directeur sportif parisien avait autre chose à commenter que la prestation des hommes de Thomas Tuchel.

Ligue 1 Leonardo déclare la guerre : "Je n’ai pas aimé les déclarations de Tuchel..." IL Y A 20 HEURES

Si le Brésilien a pris la parole, c'était pour réagir aux déclarations de l'entraîneur du PSG. Tuchel a vivement critiqué le mercato du club de la capitale jeudi, en conférence de presse. La gestion des joueurs en fin de contrat, le manque de renforts par rapport à la concurrence européenne, l'impossibilité d'atteindre les objectifs fixés dans ces conditions… Tout y est passé. "On n'a pas aimé, a sèchement répondu Leonardo. Le club n'a pas aimé, moi je n'ai pas aimé personnellement. Ne pas comprendre cette situation, on n'a pas aimé. Après, on va voir en interne comment on fait."

Le problème, c'est la forme

Ce n'est pas vraiment le fond qui a poussé Leonardo à intervenir de la sorte. Soumis aux contraintes économiques liées à la pandémie, le DS du PSG sait qu'il n'a pas la surface financière pour recruter comme il le souhaite. Jusqu'ici, Paris n'a enregistré que deux véritables renforts, le transfert définitif de Mauro Icardi et le prêt d'Alessandro Florenzi. Il a aussi réglé son problème de gardiens avec les retours de Sergio Rico et d'Alexandre Letellier. Mais le Brésilien est bien conscient que cela ne compense pas totalement les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier et des jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tous en fin de contrat.

Joueurs libres et mauvaises affaires : Pourquoi le PSG ne sait pas vendre

C'est clairement la forme qui pose problème et Leonardo n'a pas manqué de le souligner. Que Tuchel soit mécontent est une chose. Qu'il le déclare devant la presse en est une autre, que le Brésilien n'a pas du tout appréciée. C'est bien la raison du recadrage musclé du directeur sportif à l'encontre de son entraîneur. "Si quelqu'un n'est pas content, c'est facile, on en parle et il n'y a aucun souci, a-t-il expliqué. Mais s'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive, les règles internes et le moment dans lequel se trouve le club."

Le contraste Leonardo-Henrique

Justement, Tuchel n'en est pas à son premier écart de ce type. A Dortmund, il avait pointé le directeur général du BvB, Hans-Joachim Watzke, après l'attaque qui avait précédé la défaite face à Monaco (2-3) en quart de finale de la Ligue des champions. A Paris, il avait maintes fois critiqué le manque de profondeur de son effectif au milieu au plus fort de la crise sportive traversée par le PSG après l'élimination en 8e de finale de la C1 face à Manchester United en 2019. Et l'Allemand a systématiquement choisi le terrain médiatique pour exprimer son point de vue. Sa manœuvre était finalement assez prévisible dans la dernière ligne droite du mercato.

Un cap a été franchi : entre Leonardo et Tuchel, cette fois, la guerre est déclarée

Mais Leonardo n'est pas fait du même bois qu'Antero Henrique. Si le Portugais était resté silencieux face aux attaques publiques de Tuchel il y a un an et demi, le Brésilien ne pouvait pas en faire autant. Déjà parce que ce n'est pas dans son tempérament. Surtout parce qu'il a été replacé à ce poste de directeur sportif pour remettre le respect de l'institution parisienne au sommet de la pyramide. C'est justement ce qui donne une autre dimension à cet écart de l'entraîneur parisien et la réaction qu'il a occasionné. En pointant du doigt la gestion de son propre club, l'Allemand s'est mis dans une position très délicate.

Le point de non-retour ?

Tuchel dispose d'une forme d'immunité mais elle n'est pas absolue. Il a été choisi par Doha, ce qui lui a probablement permis de conserver son poste au terme d'une première année qui a vu le PSG sortir prématurément de la Ligue des champions et perdre ses titres en Coupe de France et Coupe de la Ligue. Il a regagné du crédit à l'issue de la saison passée. A un match près, la défaite en finale de la C1 face au Bayern, elle aurait d'ailleurs été parfaite et historique. Mais cela n'a pas convaincu la direction parisienne de le prolonger immédiatement. Le contrat de l'Allemand expire toujours l'été prochain. Et sa sortie médiatique n'est pas de nature à inciter le PSG à poursuivre l'aventure avec lui.

C'est en substance la menace brandie par Leonardo après le match face à Angers. A court terme, Paris peut difficilement se permettre de limoger Tuchel. Compte tenu de la situation économique, le PSG s'épargnerait volontiers les frais des indemnités de départ à son coach et la recherche d'un nouvel entraîneur. Mais les relations entre l'Allemand et Leonardo, au mieux cordiales depuis le début de leur collaboration, se sont considérablement détériorées. Le directeur sportif parisien semblait enclin à lui trouver un successeur bien avant ce clash par médias interposés. Tuchel marchait déjà sur un fil. Même après une victoire 6-1, il s'est encore rétréci.

PSG - Leonardo : "On n'a pas aimé les déclarations de Tuchel"

Ligue 1 Le cauchemar se poursuit pour Khazri, expulsé 20 minutes après son entrée IL Y A 2 HEURES