Au lendemain de la conférence de presse de Jaume Roures, Javier Tebas s'est confié sur l'affaire Mediapro. "La Ligue française devait s'attendre à ce qu'un média détenteur de droits renégocie son contrat. Il faut renégocier ce contrat. Nous, en Espagne, nous l'avons renégocié, et avec des rabais importants", a affirmé le président de la Ligue espagnole à l'AFP ce jeudi. "Si Mediapro a acquis un produit et qu'il ne peut pas l'exploiter correctement, avec par exemple la fermeture des bars qui diffusent du foot, il faut s'asseoir pour renégocier de bonne foi. Et cela suppose un rabais très important, donc je crois qu'ils ne doivent pas se montrer étonnés", a appuyé le patron de LaLiga.