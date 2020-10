Interrogé par L’Equipe , l’international sénégalais s’est exprimé sur ce revirement de situation. "Même moi, j’étais d’accord. Ça ne s’est pas fait, je ne vais pas commencer à entrer dans les débats et vouloir faire des polémiques. Je suis triste parce que j’avais envie d’aller là-bas, a-t-il expliqué . Il y a eu des complications qui m’ont aussi énervé. On a décidé d’un commun accord de tout arrêter".

Celui qui avait déjà passé sa visite médicale et rencontré Claude Puel n’a pas souhaité accabler ses agents, avec qui ses relations sont décrites comme tendues par le quotidien. "À aucun moment ils ne sont venus. Ils ne cautionnaient pas le fait que j’aille à Saint-Etienne, ils ne voulaient pas que je signe et ils ne voulaient pas de commission", a-t-il précisé. L’un d’eux, Grégory Gélabert, a d’ailleurs indiqué à L’Equipe qu’il considérait cette opération comme une "régression" dans la carrière de Niang, et ce depuis le début.