C'est un coup de massue pour l'ensemble du football français. Si rien n'est encore officiel, Mediapro, qui n'a pas honoré ses échéances d'octobre et décembre, va se retirer du circuit des drois télé. "L'arrêt de la chaîne (de) Mediapro, c'est la double peine. On a non seulement pas touché la fin des droits TV que nous aurions dû toucher avec l'arrêt de la saison au printemps et, en plus, nous n'aurons pas le milliard pour lequel on s'était, peut-être, arrêté plus tôt pour commencer cette saison 20/21 dans les meilleures conditions", a commenté Garcia.