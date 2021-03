C'était l'une des revendications principales des groupes de supporters, et elle semblerait avoir été acceptée. Thierry Aldebert, en charge de l'exploitation du Vélodrome, serait selon L'Equipe mis à pied par la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille.

OM - Les raisons du divorce avec les supporters

Le "M. Sécurité" de l'OM, recruté en 2017 et proche conseiller de Jacques-Henri Eyraud, notamment sur la gestion des supporters, aurait été le principal instigateur de la volonté de dissolution de certains groupes de supporters marseillais après les incidents à la Commanderie

Les collectifs de fans marseillais auraient fait part de leur contestation vis-à-vis d'Aldebert auprès de Frank McCourt et de Pablo Longoria, le nouveau président de l'OM. Avec gain de cause à la clé, puisque l'Espagnol semblerait donc avoir acté la séparation entre le club et l'ancien chef de la sécurité.

