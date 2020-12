"On a manqué un neuf de référence, a avoué AVB en conférence de presse. On s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur." S'il a encore le mérite d'être franc, l'ancien coach du FC Porto risque de faire grincer des dents certains supporters marseillais, alors que le club traverse une période délicate et que le rendement offensif de l'équipe est loin d'être satisfaisant. Après une période d'adaptation relativement longue, qui lui a notamment permis de se remettre d'une blessure au pubis, Luis Henrique n'a disputé qu'une centaine de minutes toutes compétitions confondues.