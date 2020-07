Lille confiant pour le transfert d'Osimhen à Naples : "Nous sommes dans les dernières démarches"

TRANSFERTS - Alors que le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, a indiqué mercredi soir que les négociations étaient "complexes" pour le transfert de Victor Osimhen chez le sixième de Serie A, la direction lilloise s'est elle déclarée confiante, jeudi, quant à l'issue du dossier.

"Nous sommes dans les dernières démarches". Le LOSC et son directeur général Marc Ingla sont confiants pour le transfert de Victor Osimhen à Naples et l'ont fait savoir jeudi sur RMC, quelques heures après les déclarations de Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du club napolitain, à DAZN. "Il a changé d'agent. C'est un dossier complexe. Nous étudions beaucoup de profils. Naples est un club important et nous observons différentes solutions", a confié le dirigeant italien.

Pour le club lillois, "le joueur a fait son choix". "C'est un regret mais on doit être conscient que c’est la force du marché. C’est notre modèle, on ne se cache pas. C’est le modèle de la plupart des clubs français sauf un (le PSG). Pour certains types de joueurs, on n’est pas une destination finale. C’est un beau passage. On construit leurs rêves de carrière. On est dans cette démarche. Un an, c’est peut-être dommage mais c’est la vie, la dynamique du marché et c’est pour lui et sa famille une opportunité exceptionnelle."

Mardi, L'Equipe annonçait que l'attaquant lillois de 22 ans serait officiellement un joueur de Naples cette semaine et que le sixième de Serie A allait ainsi débourser près de 81 millions d'euros. Soit un de moins que Nicolas Pépé, joueur le plus cher jamais vendu par le LOSC.

81 millions d'euros : comment Naples peut s'autoriser la folie Osimhen ?

