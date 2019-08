L'un des transferts les plus attendus de l'été est enfin concrétisé. Nicolas Pépé, l'attaquant de 24 ans du LOSC, est enfin un joueur d'Arsenal. Le club londonien a officialisé son arrivée, jeudi, contre la somme de 80 millions d'euros. Le joueur a passé sa visite médicale en début de semaone, avant de signer son contrat. Il est lié avec le club londonien pour cinq ans et devient la recrue la plus chère de l'histoire du club à la place de Pierre-Emerick Aubameyang, recruté pour 63,75 millions d'euros en janvier 2018.

Pépé, qui portera le numéro 19, est la quatrième recrue des Gunners cette saison après Dani Ceballos, Gabriel Martinelli et William Saliba, qui restera en prêt à Saint-Etienne encore une saison. L'attaquant a réalisé une excellente saison 2018-19 sous le maillot du LOSC avec 22 buts marqués et 11 passes décisives en 37 titularisations.

"Quand j'ai su que j'allais signer à Arsenal, j'ai tout de suite pensé aux Français qui jouaient ici", a réagi Pépé sur le site officiel d'Arsenal. Avant de projeter sur sa future collaboration avec Alexandre Lacazette. "J'ai eu l'opportunité de l'affronter quand il jouait à Lyon. Ce sera un honneur d'évoluer à ses côtés."

Vidéo - "Le risque pour Arsenal, c’est que Pépé devienne un nouveau Xhaka" 02:16

Arsenal a eu la préférence de Pépé

Les Gunners ont un peu joué les rôles d'empêcheurs de tourner en rond dans le dossier Pépé. La semaine dernière, l'attaquant était surtout évoqué du côté de Naples, ses agents s'y étaient même rendus pour négocier son contrat. C'est finalement Arsenal qui a raflé la mise, alors que le club londonien s'était montré très discret concernant son attrait pour le joueur ces dernières semaines. Mais le projet du pensionnaire de Premier League eu les faveurs du joueur.

Unai Emery s'est d'ailleurs réjoui de la signature de l'international ivoirien. "Signer un ailier de classe international était l'un de nos objectifs pour ce mercato et je suis très heureux de son arrivée", a expliqué le Basque sur le site officiel d'Arsenal. "Il va apporter de l'intensité, de la puissance et de la créativité. Il va permettre à notre équipe de marquer plus de buts".

S'il y a bien un club qui fait une belle affaire avec cette vente c'est Angers. En plus d'avoir vendu Pépé 10 millions d'euros au LOSC en 2017, les Angevins vont récupérer 15% sur la vente, c'est-à-dire environ 12 millions d'euros sur ce transfert à 80 millions d'euros.