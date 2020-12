Lille (1er, 29 points)

La forme du moment : D – V – N – V - V

Le calendrier

16/12 : à Dijon

20/12 : reçoit le Paris Saint-Germain

23/12 : à Montpellier

06/01 : reçoit Angers

10/01 : à Nîmes

La tendance

Après le coup d'arrêt surprise à Brest, le LOSC s'est remis à l'endroit, en faisant notamment le plein à Pierre-Mauroy. Christophe Galtier peut compter sur un effectif en forme et quasiment au complet, même après une première phase de campagne européenne. Qualifiés pour les 16es de finale de la C3 et en tête du championnat, Lille fait mieux qu'être dans les temps de passage. Mais attention à l'enchaînement réception du PSG / déplacement à Montpellier qui pourrait briser la confiance d'un groupe jusque-là en pleine bourre.

Le facteur X : Jonathan David

Après des débuts poussifs, la principale recrue estivale du LOSC a signé deux buts et une passe décisive lors de ses trois dernières titularisations en championnat. Le Canadien commence à trouver ses marques dans l'animation offensive nordiste où sa précieuse disponibilité ne le fait pas toujours briller individuellement. L'enchaînement des rencontres ne peut lui faire que du bien.

Jonathan David (LOSC) lors de la 1re journée de Ligue 1, en août 2020 Crédit: Getty Images

Olympique Lyonnais (2e, 29 points)

La forme du moment : V – V – V – V - V

Le calendrier

16/12 : reçoit Brest

19/12 : à Nice

23/12 : reçoit Nantes

06/01 : reçoit Lens

10/01 : à Rennes

La tendance

C'est quand on pense le moins à l'OL que les Gones empilent les résultats. La troupe de Rudi Garcia est sur une série irrésistible et l'a emporté sans contestation au Parc des Princes dimanche (0-1). Depuis leur revers à Montpellier pour le compte de la 1re journée (mais décalée), les Lyonnais n'ont plus perdu. Et le calendrier leur est assez largement favorable, avec des matches contre des équipes du ventre mou. L'infirmerie est vide, la confiance est au maximum, l'occasion de capitaliser est rêvée.

Le facteur X : Tino Kadewere

Pas forcément attendu aussi haut aussi vite dans la rotation offensive, l'ancien Havrais est en train de bluffer tout son monde. Auteur de quatre buts lors des cinq dernières journées, le Zimbabwéen apporte un vent de fraîcheur et une concurrence bienvenue dans l'attaque lyonnaise. Cette période intense va obliger Rudi Garcia à faire tourner, mais Kadewere peut en profiter pour s'imposer un peu plus encore.

Tino Kadewere confirme ses belles prestations havraises sous les couleurs de l'OL. Crédit: Getty Images

Paris Saint-Germain (3e, 28 points)

La forme du moment : V – D – N – V - D

Le calendrier

16/12 : reçoit Lorient

20/12 : à Lille

23/12 : reçoit Strasbourg

06/01 : à Saint-Etienne

10/01 : reçoit Brest

La tendance

Mais où est passé le rouleau compresseur parisien ? Le champion de France en titre compte déjà quatre revers en 14 matches, plus que sur l'ensemble de la saison 2019-2020, certes écourtée. Qu'importe, le PSG n'affiche pas le niveau de sérénité que l'on attend d'une équipe finaliste de la dernière Ligue des champions. Avec une pause européenne, c'est le moment pour Thomas Tuchel de lancer véritablement la machine. Le déplacement à Lille comptera beaucoup après des défaites à la maison contre l'OM et l'OL parmi ses concurrents directs.

Le facteur X : L'infirmerie

Neymar, Diallo, Icardi, Marquinhos, Sarabia, Bernat, Draxler… La liste des blessés parisiens n'en finit plus de s'allonger. Le PSG va devoir faire sans son maestro brésilien face à Lorient, mais un retour pour le choc face à Lille n'est pas à exclure. De la bonne santé de son effectif tient une bonne partie des chances de Thomas Tuchel. A lui d'utiliser ses cartes au mieux, et au bon moment.

Neymar Crédit: Getty Images

Olympique de Marseille (4e, 27 points avec deux matches en retard)

La forme du moment : V – V – V – V – V

Le calendrier

16/12 : à Rennes

19/12 : reçoit Reims

23/12 : à Angers

03/01 : reçoit Lens

06/01 : reçoit Montpellier

10/01 : à Dijon

La tendance

Pour une fois que les Olympiques s'entendent. A la manière de leurs homologues lyonnais, les Marseillais étaient sous le feu des critiques, eux, pour leurs prestations indigentes en Ligue des champions il y a encore quelques semaines. En championnat pourtant, le bilan phocéen est presque parfait avec une place de leader virtuel, avec ne serait-ce qu'une victoire sur ses deux matches en retard. Succès à Paris, nul contre Lille et Lyon, il ne manque qu'à André Villas-Boas et les siens un succès contre Montpellier pour confirmer leur capacité à se sublimer dans les grands rendez-vous hexagonaux. Cela tomberait bien, l'OM n'a plus que cela à jouer. Il va falloir pour cela passer entre les gouttes des pépins physiques.

Le facteur X : l'animation offensive

Au fond du trou en début de saison, Dimitri Payet et Dario Benedetto ont refait surface chacun leur tour. Avec un Florian Thauvin qui retrouve ses sensations, l'attaque de l'OM retrouve un peu d'allant. La connexion entre Thauvin et Benedetto se fait d'ailleurs de plus en plus intéressante, comme samedi contre Monaco avec un but et une passe décisive chacun pour son compère d'attaque. Si l'embellie perdure, elle peut devenir une force qui manquait jusqu'alors aux Marseillais… ce qui ne les a pas empêchés de bien tourner.

Florian Thauvin et Dario Benedetto (OM) contre Monaco en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Montpellier (5e, 26 points)

La forme du moment : V – V – V – D – V

Le calendrier

16/12 : reçoit Metz

20/12 : à Brest

23/12 : reçoit Lille

06/01 : à Marseille

10/01 : reçoit Nantes

La tendance

Cinq victoires sur les six derniers matches : ça va fort dans l'Hérault. Hormis l'accroc face au PSG, les joueurs de la Paillade ont su parfaitement rebondir d'un mois d'octobre manqué. Le choix de la continuité l'été dernier sur le marché des transferts porte ses fruits. Le passage à trois attaquants voulu par Michel Der Zakarian depuis plusieurs semaines n'est pas non plus étranger à cette belle sérié. Ce n'est pas Stephy Mavididi, buteur lors des deux dernières journées après avoir débuté la saison sur le banc, qui dira le contraire. Le MHSC n'hésite plus à faire le jeu et cela paie.

Le facteur X : la défense

En contrepartie de ces velléités offensives, Montpellier a renié une partie de son assise défensive d'antan. Avec 21 buts encaissés, c'est le membre du Top 5 le plus perméable, et de loin (10 pour Lille, le PSG, et l'OM, 11 pour l'OL). Avec un calendrier pas simple autour des fêtes, le MHSC aura besoin de se montrer solide devant son but pour espérer rester dans le wagon de tête.

Pedro Mendes (Montpellier) Crédit: Getty Images

