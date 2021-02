Une promenade de santé. Bien aidé par l’expulsion précoce d’Adrien Thomasson, l’Olympique Lyonnais n’a fait qu’une bouchée de Strasbourg sur sa pelouse du Groupama Stadium ce samedi soir. Incapable de montrer la moindre opposition en infériorité numérique, les Strasbourgeois ont encaissé un doublé de Memphis Depay et un but de Karl Toko-Ekambi. Avec cette quatrième victoire de rang, l’OL s'empare provisoirement la tête du classement de Ligue 1 aux dépens de Lille tandis que Strasbourg stagne à une décevante 15e position.

Dominateurs, les Lyonnais ont en plus été aidés par Adrien Thomasson, qui a contesté son carton jaune à la suite d’une faute sur Thiago Mendes. Résultat ? Un second avertissement, synonyme d’expulsion dès la 14e minute de jeu. L’occasion était trop belle pour que Memphis Depay, parfaitement lancé en contre par Houssem Aouar, n’ouvre pas le score dans la foulée d’une belle frappe croisée (1-0, 20e).

Devant au score et en supériorité numérique, l’OL n’a jamais arrêté d’attaquer. Et si Kawashima a été précieux en repoussant de nombreuses tentatives, le portier strasbourgeois n’a rien pu faire pour empêcher Lyon de s’offrir le break. Superbement lancé entre les deux centraux par Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi l’a trompé d’un joli ballon piqué pour enterrer tout espoir strasbourgeois avant même que la pause ne soit sifflée (2-0, 30e).

Mais c’est sur coup de pied arrêté que l’OL a inscrit son troisième but de la soirée. De l’entrée de la surface, Memphis Depay a envoyé une superbe frappe que Kawashima a regardé, impuissant, se loger dans sa lucarne droite (3-0, 68e). Avec ce 12e but de la saison, le capitaine lyonnais s’est offert la deuxième place du classement des buteurs de Ligue 1, à deux longueurs de Kylian Mbappé, seul en tête.

Une pluie de remplacements plus tard, les Lyonnais ont pu regagner les vestiaires avec le sentiment de devoir accompli. Cette quatrième victoire de rang propulse provisoirement la formation de Rudi Garcia à la première place du classement, en attendant la rencontre opposant Lille à Nantes ce dimanche (17h00). La course au trophée entre Paris, Lyon et Lille devient de plus en plus palpitante !