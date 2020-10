Dans l'ombre depuis qu'il est devenu responsable du recrutement international de Nottingham Forest, José Anigo a de nouveau fait les gros titres. D'abord placé en garde à vue à Marseille puis mis en examen début octobre, pour des faits d'"association de malfaiteurs en vue d'extorsion et de crime", l'ex-directeur sportif de l'OM a donné sa version des faits jeudi dans un entretien accordé à L'Equipe. "Ce que l'on me reproche est à des années-lumière de ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui ! Quoi qu'il se passe, rien ne me ramènera mon fils. J'avais tourné cette page. Mais je ne peux pas m'exprimer sur les détails de cette affaire", explique José Anigo, tout en rappelant qu'il ne souhaite pas se venger, sept ans après la mort d'Adrien.

"J'ai répondu à la convocation de la police. Je n'ai pas pris la fuite. Mais je ne m'attendais pas complètement à ça. Quand j'ai entendu ce que l'on me reprochait, j'ai accusé le coup, oui. Je me suis écroulé car ce que l'on me reproche est surréaliste, a-t-il renchéri. Je vais continuer à nier les faits car personne ne me fera avaler ce qui n'est pas vrai. Je suis certain que je n'ai rien fait. Je préfère crever par terre que d'accepter ça."

José Anigo assure qu'il ne compte "pas lâcher" et que la médiatisation de cette affaire "fait plus mal" à son entourage qu'à lui-même. "Je n'ai pas de lien avec ce que vous appelez le "milieu", a-t-il ajouté. J'ai coupé les ponts avec quasiment tout le monde. J'ai décidé, une fois sorti de toute cette affaire, que je ne mettrai plus les pieds à Marseille jusqu'à la fin de mes jours."

