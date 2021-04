Malgré sa bonne dynamique, Marseille a calé dans son Vélodrome. Opposé à une équipe strasbourgeoise venue chercher des points dans l'optique du maintien, l'OM s'est longtemps cogné contre le dispositif de Thierry Laurey avant de concéder l'ouverture du score par Stefan Mitrovic (73e, 0-1). Heureusement pour eux, les Phocéens sont parvenus à arracher l'égalisation grâce à un coup de tête de Dario Benedetto (1-1, 86e). Sur le plan comptable, l'OM laisse l'opportunité au Racing Club de Lens de prendre trois points d'avance pour conforter sa cinquième place. Le Stade Rennais pourrait même faire rétrograder les Marseillais au 7e rang.

Dès le début de la partie, les Marseillais ont imprimé leur rythme avec une possession outrancière (70% de possession de balle à l'issue du premier quart d'heure). En face, le RCSA n'a pas craqué grâce à une assise défensive très compacte et imperméable. La preuve ? La seule véritable occasion de but en première période a été l'œuvre d'Alvaro Gonzalez mais sa tête n'a pas surpris Matz Sels sur sa ligne (41e). De son côté, Strasbourg s'est finalement montré plus dangereux sur ses contre-attaques : Ludovic Ajorque a tenté sa chance deux fois sans parvenir à trouver le chemin des filets (33e, 37e).

Benedetto sort de la cave

Et dans le deuxième acte ? Rien n'a véritablement changé. Certes, Dimitri Payet aurait pu ouvrir le score sur une frappe un peu trop enlevée (62e), mais Marseille s'est progressivement éteint pour laisser place à la création strasbourgeoise. Une bien mauvaise idée puisque l'impeccable Dimitri Liénard en a profité : ses deux frappes ont mis Steve Mandanda à rude épreuve (67e, 72e) et ses corners ont toujours apporté du danger. Sur l'un d'eux, le capitaine Stefan Mitrovic s'est élevé dans les airs pour dominer Alvaro Gonzalez au duel et envoyer une puissante tête pour battre Mandanda (73e, 0-1).

Obligé de revenir dans la partie, Marseille s'est remis à attaquer mais Florian Thauvin (76e) et Payet (82e) ont manqué de réussite. Cela dit, Benedetto est parvenu à optimiser ses dix minutes passées sur le terrain pour égaliser (1-1, 86e). La seule bonne nouvelle pour les Olympiens, c'est que Lens se déplace à Paris demain. De là à espérer un succès du PSG ?

