Football

Mercato - L'OL en forte hausse, Nice rétrogradé : notre carnet de notes des clubs réévalué

LIGUE 1 - Le 5 octobre, lors de la Nuit du Mercato, Martin Mosnier et Cyril Morin avaient noté l'ensemble des mercatos de Ligue 1. Presque trois mois plus tard, certains clubs ont confirmé leur excellentes opérations, d'autres ont surpris. Dans Mercredi Mercato, Maxime Dupuis et Cyril Morin font le point. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.

00:11:29, 9 vues, il y a 25 minutes