Les dirigeants de l'OM ne comptent lâcher leur cible aussi facilement. En quête d'un attaquant, ces derniers espèrent toujours recruter Arkadiusz Milik. En fin de contrat et mis à l'écart au Napoli, l'attaquant polonais doit trouver une solution. Et rapidement. " S'il ne part pas, il ne jouera pas l'Euro ", a d'ailleurs prévenu le président de la Fédération polonaise de football. Autant dire que la situation se fait pressante.

Présent dans ce dossier depuis la première heure, l'OM espère donc parvenir à convaincre le joueur et le club napolitain. Pas une mince affaire. Selon Sky Italia, une nouvelle offre marseillaise est parvenue sur les bureaux du Napoli ces dernières heures : 7-8 millions d'euros + divers bonus. "Mais le club espère plus et a refusé la proposition", précise la chaîne transalpine.