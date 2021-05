Peter Bosz est déjà au travail. Le nouvel entraîneur de Lyon, dont l'arrivée a été officialisée samedi avec un contrat de deux ans à la clé, a tenu sa première conférence de presse dimanche. "Je suis très heureux d'être là, dans un très grand club, a-t-il déclaré. Bien sûr, quand j'étais joueur en France, j'ai déjà rencontré Lyon, quand j'ai entrainé l'Ajax aussi. C'est un grand club, avec des supporters chauds. J'espère y rencontrer beaucoup de succès."

Bosz ne compte pas faire mentir sa réputation d'entraîneur offensif sur les bords du Rhône. Il n'a pas hésité à comparer l'OL à l'Ajax, le club où il s'est révélé en tant qu'entraîneur en atteignant la finale de la Ligue Europa en 2017. "Par rapport à l'Ajax, on retrouve les jeunes, mais aussi le style, a-t-il estimé. Le plus important, c'est de gagner, mais la façon de gagner, c'est aussi important. Ici, je crois qu'on veut gagner, mais de manière offensive."

Ligue 1 Emotion, formation, palmarès et bourreau : Qui est Bosz, le nouvel homme fort de Lyon ? IL Y A 4 HEURES

Le nouveau coach des Gones, passé par Toulon en tant que joueur, est ravi de retrouver le football français, dont il n'a pas manqué de louer les qualités. Il semble aussi désireux de s'appuyer sur le centre de formation de l'OL. "Dans le monde, on voit partout les joueurs français, a-t-il souligné. Le foot français, c'est du très haut niveau. Quand je regarde Lyon, il y a toujours des bons joueurs, des bons jeunes aussi. J'ai l'habitude de travailler avec des jeunes. S'ils ont des qualités, je n'ai pas peur de les faire jouer. Je sais que l'académie, ici, c'est important."

Aulas : "Beaucoup d'erreurs d'arbitrage"

Présent à cette conférence de presse, Jean-Michel Aulas en a profité pour faire passer quelques messages. Il a notamment égratigné les arbitres de L1 au terme de la saison écoulée. "On a tout fait pour gagner le championnat, on n'était pas loin, a-t-il estimé. On a été victimes de beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Cela s'est joué à peu de choses, on a fait des erreurs, on les a corrigées en faisant venir Peter. L'Europa League, c'est un objectif."

Bosz plutôt que Galtier, donc. L'entraîneur qui a quitté Lille après avoir été sacré champion de France a bien été en contacts avec l'OL. "On a mené les choses de manière extrêmement professionnelle, avec beaucoup d’éthique, a révélé Aulas. Je voulais vous dire à ce sujet que dès le mois de mars, j’avais été sollicité pour rencontrer Christophe Galtier. Et sur le plan éthique, professionnel, je ne rencontre jamais un entraîneur avant la fin du championnat. Donc c’est nous qui avons refusé au mois de mars d’avancer sur le sujet. Après, on a défini un certain nombre de priorités. Peter et d’autres en faisaient partie."

Bosz nommé, l'OL va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur le marché des transferts. Aulas a d'ailleurs laissé entendre que le club rhodanien ne manquerait pas de moyens cet été. "L'enveloppe budgétaire pour les transferts a toujours été conséquente et à disposition de Juninho et de l'entraineur, a-t-il assuré. Certains joueurs vont revenir de prêt, d'autres non puis on va travailler dans les deux mois à venir sur l'effectif, pour qu'il soit le meilleur possible et pour qu'il colle à notre philosophie de jeu." Il y a de quoi plancher cet été du côté des Lyonnais.

Ligue 1 Emotion, formation, palmarès et bourreau : Qui est Bosz, le nouvel homme fort de Lyon ? IL Y A 4 HEURES