Un titre de champion... et puis s'en va. Vainqueur du Championnat de France dimanche avec le LOSC, Mike Maignan doit passer mardi une visite médicale préalable à une signature avec l'AC Milan ce mardi matin, où le titulaire actuel Gianluigi Donnarumma est en fin de contrat. Selon La Gazzetta dello Sport et Sky Sport, le troisième gardien de l'équipe de France est arrivé lundi soir à Milan et les conditions financières d'une signature avec les Rossoneri seraient déjà arrêtées, avec notamment une indemnité de transfert de l'ordre de 15 millions d'euros.

Raiola, un obstacle pour Milan ?

Milan, qui fera la saison prochaine son retour en Ligue des champions après sept ans d'absence, semble donc avoir décidé d'accélérer sur le dossier du gardien de but, alors que les négociations en cours depuis des mois pour une prolongation de Donnarumma n'ont pas abouties. Mino Raiola, l'agent du portier, réclamerait notamment une commission plutôt élevée, ce que refuse de lui verser Milan. Le gardien international italien, dont le contrat s'achève à la fin du mois, n'a pas accepté les dernières offres de ses dirigeants. La dernière en date avoisinerait les 8 millions d'euros par an.

Maignan sort d'une saison quasi-parfaite avec Lille, ponctuée du titre de champion de France. A 25 ans, il a pris de l'envergure à la fois sur le terrain mais aussi en dehors, où il prend régulièrement la parole. Le Guyanais arrivé dans le Nord en 2015 après avoir été formé au Paris SG est ainsi devenu l'un des cadres du Losc malgré un caractère plutôt réservé.

