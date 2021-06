Paul Pogba ne pouvait pas y échapper. Il se passe rarement un mercato sans que le milieu de l'équipe de France ne soit annoncé sur le départ, et celui-ci n'échappe pas à la règle. Le joueur de Manchester United a ainsi été interrogé sur son avenir jeudi durant sa conférence de presse à Clairefontaine, à cinq jours de l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro 2020 face à l'Allemagne. "Il me reste un an de contrat et tout le monde le sait, a-t-il déclaré. Il n'y a pas eu de propositions concrètes. Je ne me suis pas posé et avec l'entraîneur, on n'a pas parlé."

Plus tôt dans l'après-midi, Sky Sports a annoncé que Manchester United avait ouvert des négociations avec les représentants de Pogba pour une éventuelle prolongation de contrat. Le joueur, lui, veut surtout se concentrer sur l'Euro. "Je suis à Manchester et la seule pensée que j'ai c'est l'Euro, me concentrer dans ma compétition, a-t-il insisté. Je ne veux pas entendre que je ne suis pas concentré parce que je pense à mon avenir. J'ai un peu plus d'expérience, et maintenant, le but, c'est vraiment de se focus sur le présent et c'est l'Euro."

Pogba : "Je ne suis pas numéro 1 mais je suis prêt à tirer les penalties"

Mis en boîte par Coman et Kimpembe

L'Euro n'empêche cependant pas les rumeurs de circuler et elles vont bon train concernant le milieu français. Un retour à la Juventus Turin, où sa collaboration avec Massimiliano Allegri avait particulièrement bien fonctionné, est régulièrement évoqué. ESPN révélait mercredi que de nombreux clubs suivaient de près la situation de Pogba, notamment dans la perspective de le récupérer sans indemnité de transfert dans un an. "Quand il y a ces compétitions, j'évite de penser aux clubs et j'ai un agent qui s'occupe de tout ça", a répété Pogba.

Le PSG faisait d'ailleurs partie des clubs cités par ESPN. Et une vidéo où Kingsley Coman et Presnel Kimpembe, en marge d'un entretien avec Infosport+, plaisantent avec Pogba en lui demandant s'il a des contacts avec le PSG, a fait le tour des réseaux sociaux. Pogba a répondu par la négative dans un rire gêné avant de fuir ses deux coéquipiers tricolores. Il n'a pas donné une réponse différente jeudi devant la presse. "Mais non, je n'ai pas le numéro de téléphone de Nasser (Al-Khelaifi, le président du PSG, NDLR)", a-t-il lancé avec une pointe d'humour. Sans se défiler cette fois-ci.

