Pablo Longoria n'a jamais éludé le sujet. Mieux, le président de l'OM s'est toujours montré clair quand il a été interrogé dessus. "L’OM a le contrôle total sur Arkadiusz Milik, sauf si nous rentrons sur des possibilités de retour à Naples qui sont pratiquement impossibles. On a le contrôle du joueur", avait-il confié début mars au sujet d'un possible retour en Italie de l'attaquant polonais l'été prochain. Mais de l'autre côté de Alpes, on ne lâche pas l'affaire. Bien au contraire...

Icardi et Depay également pistés ?

Ce mercredi, l'ex-attaquant du Napoli se retrouve ainsi en Une de La Gazzetta dello Sport. La raison ? Un présumé nouvel intérêt de la Juventus Turin pour l'international polonais, proche de rejoindre le Piémont à l'été 2019. En vain. Mais selon le quotiden italien, le club bianconero souhaite recruter un attaquant l'été prochain, et Milik serait toujours la priorité. "Une clause de 12 millions d'euros existerait pour le faire revenir en Italie", est-il précisé.

Vraiment ? En France, la LFP ne reconnaît pas ce genre de clause. Mais récemment, L'Equipe avait apporté une précision de taille : en réalité, il s'agirait d'un gentlemen's agreement entre l'OM et Milik. En cas d'offre de 12 millions d'euros provenant d'un club italien, il pourrait casser son prêt et retourner dans la Botte cet été. Attention donc à cette possibilité de débarquer à la Juve.

Toujours selon le quotidien transalpin, la Vieille Dame pourrait recruter un deuxième attaquant en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Memphis Depay, en fin de contrat avec l'OL, serait alors une idée. Mais pas que, puisque Mauro Icardi, lui aussi déjà courtisé dans le passé, resterait une piste. "Peut-être dans un échange avec Alex Sandro", précise la Gazzetta, qui ajoute également le nom du Kun Aguero (Manchester City).

