"Je l'ai déjà dit, je suis heureux ici. On a une grande équipe, j'aime beaucoup le président, mais si le coach continue à me sortir quand je marque deux buts, je réfléchirai peut-être à partir (...) Continuons et profitons de ma présence pour l'instant, et peut-être jusqu'à la fin de la saison", avait déclaré Depay après la victoire face à Lens mercredi soir. S'il devrait bien terminer la saison à Lyon, la suite semble toutefois compromise.