TRANSFERTS - Et si Florian Thauvin quittait l'Olympique de Marseille cet été ? Selon Sky Italia, cette hypothèse est loin d'être exclue. Dans le viseur de l'Atalanta Bergame, l'international français serait tenté par l'idée de rejoindre la Dea.

Le débat semblait clos. Le voilà soudainement prêt à se rouvrir. Alors qu'il avait annoncé son souhait de reste à l'OM, Florian Thauvin ne semble plus si certain de son choix. Du moins selon Sky Italia. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato, l'international français aurait en effet refusé la prolongation de contrat soumise par ses dirigeants. Lié à l'OM jusqu'en 2021, Thauvin semble sérieusement tenté par un transfert à l'Atalanta Bergame, qui aimerait bien le recruter.

Ligue des champions Une Déesse proche de l'Olympe : Le mythe Atalanta peut-il durer ? HIER À 16:47

Thauvin serait tenté

Déjà dévoilée par La Gazzetta dello Sport ce vendredi, cette information a donc été confirmé par la chaîne transalpine. "Thauvin pense vraiment à rejoindre l'Atalanta", explique cette dernière. Toutefois, un obstacle de taille fait face à la Dea : le salaire du joueur, estimé à 2,8 millions d'euros. Visiblement trop pour le club lombard, qui lui proposerait moins.

Play Icon WATCH On promettait un été d’enfer à l’OM… mais c’est tout l‘inverse (pour l'instant) 00:03:29

En quête de renforts de poids pour son attaque, Gian Piero Gasperini ciblerait, en plus de Thauvin, Jérémie Boga (Sassuolo) et Taison (Shakhtar Donetsk). Le but de la Dea est simple : se renforcer et s'installer durablement sur le podium de la Serie A, comme depuis deux saisons maintenant. Avec, dans un coin de la tête, la Ligue des champions...

Ligue 1 L'ASSE annonce un cas positif au Covid-19 au sein de son effectif professionnel IL Y A 2 HEURES