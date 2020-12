"On travaille depuis quelques mois, notre objectif est toujours de s'améliorer, a-t-il déclaré à Téléfoot avant Nîmes-OM. On va analyser ce qu'on a bien fait lors du dernier mercato mais il faut toujours être ambitieux et s'il y a des possibilités, nous sommes en train de travailler sur différentes pistes." Relancé pour annoncer un éventuel nom, Longoria a préféré esquiver la question. Mais pas celle sur l'avenir de Florian Thauvin et les récentes paroles de Paolo Maldini, dirigeant de l'AC Milan, qui avait confirmé son intérêt pour l'international français.