Des bons coups dans un sens, les mêmes problématiques qu'avant dans l'autre. Le mercato olympien a de quoi satisfaire d'un point de vue sportif. Financièrement en revanche, et avec la menace du fair-play financier au-dessus de la tête, il est jusqu'ici raté. Aucun des joueurs susceptibles de remplir les caisses (Caleta-Car, Sanson, Lopez, voire Kamara) ne sont partis. Pour le premier, tout espoir n'est pas perdu, L'Équipe avançant ce samedi un intérêt concret de West Ham.

Les Hammers, avec qui l'OM a déjà affaire dans le dossier Payet, se seraient positionnés sur une offre à 22 millions d'euros, ce qui constituerait une petite plus-value pour Marseille qui s'était offert Duje Caleta-Car pour 19 millions à l'été 2018. Mais les dirigeants phocéens en veulent plus. Selon les informations du quotidien, ceux-ci espèrent 30 millions d'euros pour un joueur qui a disputé 48 matches de Ligue 1, 22 de Ligue Europa et qui est international croate (6 sélections dont un match au Mondial 2018).

En défense centrale, l'OM possède Alvaro Gonzalez et Lucas Balerdi, recruté cet été, mais aussi le jeune Lucas Perrin et Boubacar Kamara, plus souvent utilisé au milieu. Si Caleta-Car venait à quitter le club, nul doute qu'André Villas-Boas, qui a déjà annoncé que tout départ devrait entraîner une arrivée, demanderait un remplaçant. Pour Marseille le temps presse, le marché sera fermé dans moins de 72 heures. Si Caleta-Car doit prendre la direction de l'Angleterre, il va falloir vite se mettre d'accord avec West Ham pour pouvoir se retourner.