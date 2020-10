Cible de (très) longue date du Bayern Munich, Callum Hudson-Odoi (19 ans) ferait actuellement le forcing pour rallier la Bavière. Selon Sky Deutschland, Chelsea et le FC Bayern seraient actuellement en négociations avancées pour le transfert de l'international anglais (3 sélections). Mieux, les négociations seraient en très bonne voie. Joker de Frank Lampard, le jeune ailier anglais débarquerait dans un effectif amputé de Philippe Coutinho et Ivan Perisic, retournés dans leur club après leur prêt. Pour le plus grand bonheur des Bavarois et Hansi Flick, qui en pince pour le joueur depuis plusieurs mois.