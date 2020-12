Montpellier effectue une très bonne opération. Samedi soir, le club héraultais s'est imposé sur la pelouse de Lens (2-3), lors de la 14e journée de Ligue 1. Au stade Bollaert-Delelis, Stephy Mavididi (16e) et Pedro Mendes (26e) pensaient avoir fait le plus dur, mais les Sang et Or sont revenus au score grâce à un but de Jonas Omlin, contre son camp (36e) et à un autre de Gaël Kakuta, sur penalty (50e). Finalement, le MHSC a eu le dernier mot, par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde (69e). Une victoire qui permet aux hommes de Michel Der Zakarian de grimper à la 5e place du classement, alors que les Lensois restent provisoirement huitièmes.