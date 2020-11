Après l'annonce de son décès, plusieurs joueurs parisiens ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à l'ancien N.10 de la sélection argentine et de Naples. "Avec des yeux brillants, comme quand un membre de la famille nous quitte", a écrit l'Italien Marco Verratti sur Instagram. L'UEFA avait annoncé mercredi qu'une minute de silence allait précéder les rencontres de Ligue des champions et de Ligue Europa mercredi et jeudi.