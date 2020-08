Poussif, mené mais vainqueur : Nice assure l'essentiel

LIGUE 1 - Mené sur sa pelouse à la pause par le promu lensois, l'OGC Nice a renversé la vapeur en seconde période grâce à un doublé d'Amine Gouiri. Les Aiglons ont pourtant montré peu de choses dans ce match de reprise face à des Nordistes entreprenants. Mais l'essentiel est assuré pour les hommes de Patrick Vieira, qui débutent leur campagne par un succès précieux.

Cinq ans après, Lens a retrouvé l’élite par une défaite sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1). Les Sang et Or pourront nourrir beaucoup de regrets, eux qui ont mené grâce à un penalty de Gaël Kakuta, et qui ont rendu une meilleure copie que le 5e du dernier exercice de Ligue 1. Sauf que le promu a été puni de ses rares largesses par Amine Gouiri, auteur d’un doublé pour ses débuts sous le maillot niçois.

Une défaite encourageante, du moins prometteuse pour la suite. Voilà l’enseignement que tireront peut-être les Lensois de leur retour dans l’élite du football français, après cinq saisons passées à l’échelon inférieur. Car le promu a affiché un beau visage, plus emballant en tout cas que celui du Gym, pour son premier match de la saison. Les deux équipes, très actives sur le marché des transferts, ont en tout cas pu voir briller leurs recrues.

Gouiri, l’éclaircie niçoise

A commencer, côté artésien, par Gaël Kakuta, l’enfant du club qui a signé un retour parfait sous ses couleurs : disponible au milieu de terrain, très propre et initiateur d’un bon nombre d’offensives lensoises, il a été le visage d’un Lens à la fois solide derrière et joueur devant, dans son 3-4-1-2. L’ancien Amiénois a même marqué le premier but de la saison du club, convertissant un penalty généreusement accordé pour une main de Dante (0-1, 11e).

Les joueurs de Franck Haise, pourtant pas du tout intimidés par les Azuréens, ont fini par payer leur inexpérience du haut niveau. D’abord sur la seule éclaircie du premier acte pour Nice, une belle action collective conclue par une frappe du droit sublime de Gouiri (1-1, 23e). Alors que son équipe n’avait pas tenté une seule fois sa chance dans le deuxième acte, l’ancien attaquant de l’OL a ensuite puni Facundo Medina, dont le contrôle raté a permis au jeune attaquant (20 ans), servi par Pierre Lees-Melou, de battre une nouvelle fois Jean-Louis Leca du droit (2-1, 75e).

Sonnés, les coéquipiers de Yannick Cahuzac ont bien fini, mais, alors qu’Ignatius Ganago avait manqué une occasion en or à 1-0 pour Lens (21e), ils ont fait à nouveau preuve de maladresse, butant aussi sur un Walter Benitez très solide (69e, 81e, 84e, 90e). Un manque de précision qui vaut cher en Ligue 1, mais qui profite à un Nice heureux. Le Gym lance parfaitement sa saison, avec pour objectif de finir dans les cinq premiers. Même s’il faudra rapidement monter en puissance, d'abord à Strasbourg la semaine prochaine.

