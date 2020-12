C’est finalement lui qui est encore en place dans l’équipe-type des Gones quatre mois plus tard. Bruno Guimaraes a été doublé au poste de sentinelle par un Thiago Mendes bluffant et le pauvre Maxence Caqueret, pourtant exemplaire à chacune de ses sorties, a été victime d’un homme qui n’était pas attendu à pareille fête. Un Lucas Paqueta qui se morfond à l’AC Milan et dont personne n’imagine alors un tel destin.