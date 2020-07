LIGUE 1 - Dans un communiqué publié mardi soir sur son site officiel, l'Olympique de Marseille, dont le propriétaire Franck McCourt ne cesse de répéter qu'il n'est pas à vendre, a "décidé d’agir en justice à l’encontre de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal".

Le projet de rachat de l'Olympique de Marseille a pris un nouveau tournant. Depuis un mois déjà, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi occupent le terrain médiatique en évoquant notamment la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo ou Zinédine Zidane pour l'actuel deuxième de L1. Parallèlement Franck McCourt ne cesse de répéter que le club phocéen n'est pas à vendre. Mardi soir, le propriétaire américain est allé plus loin : l'OM, par le biais d'un communiqué, a annoncé qu'il allait "agir en justice" à l'encontre de l'ex-président du RC Toulon et de l'homme d'affaires franco-tunisien.

"Ils ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation. A aucun moment Monsieur McCourt n’a envisagé de céder sa participation dans Olympique de Marseille SASP à Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal. Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni Monsieur McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l'OM n’a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils", explique notamment le communiqué.

Des propos qui corroborent donc avec les récentes déclarations de . "Tout ça, ce sont des rumeurs, ça n'a aucun intérêt", a expliqué le président de l'OM.

Le propriétaire dénonce des "tromperies et des mensonges"

Le clan McCourt dénonce par ailleurs "un comportement non professionnel et sournois" mais aussi des "tromperies et des mensonges". "Une assignation préparée par le cabinet Malka et Associés leur a été délivrée ce jour par huissier", renchérit-il. Nul doute que cette grande offensive de la direction olympienne sera suivie d'une réponse de la part du duo Ajroudi-Boudjellal.

