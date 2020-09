Lors de la présentation de Luis Henrique à la presse mardi, André Villas-Boas a effectué un premier bilan du mercato olympien. Pour le technicien marseillais, l'OM a "réussi" son marché des transferts tout en soulignant que des "options de dernière minutedans les entrées et les sorties" n'étaient pas à exclure d'ici lundi prochain. "On a rempli notre effectif pour jouer les deux compétitions (L1 et C1)", a précisé le Portugais.