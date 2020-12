Il y avait bien un artiste brésilien sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir. Une fois n'est pas coutume, il ne s'agissait pas de Neymar. La star auriverde blessée, Rafinha a pris le relais. C'est peu de le dire. Omniprésent dans l'entrejeu, essentiel pour donner du liant entre le milieu et l'attaque parisienne, l'ancien Barcelonais a surtout été décisif. A l'origine du penalty transformé par Kylian Mbappé sur l'ouverture du score avant d'adresser un caviar à Moise Kean sur le but du break, il a été le grand artisan de la victoire du PSG face à Lorient (2-0).

Ce n'était pas vraiment une surprise. Juste la confirmation de sa montée en puissance. L'influence de Rafinha sur le jeu parisien se fait toujours plus nette, match après match. Un phénomène assez logique tant Paris manquait cruellement d'un joueur de son profil au milieu. Un technicien capable de jouer juste et vers l'avant. De donner cette touche créativité qui repose exclusivement ou presque sur le talent de Neymar et Marco Verratti au PSG. Une plus-value illustrée par les cinq passes décisives du Brésilien toutes compétitions confondues.

Une prise de risque minimale

Thomas Tuchel ne s'est d'ailleurs jamais passé de lui (15 apparitions sur 15 possibles, dont 9 titularisations, toutes compétitions confondues). "J'aime beaucoup, il fait des choses simples, ce qu'il faut pendant un match, explique l'entraîneur parisien. Si c'est nécessaire de jouer en une touche, il joue en une touche, s'il doit jouer en deux touches, il le fait. Si on doit rester dans une surface réduite, il reste, s'il doit changer le jeu, il change. Il sent bien le rythme. Il joue comme un coéquipier, il pense à l'équipe. On voit qu'il a beaucoup de qualités, qu'il est habitué à jouer dans des équipes qui ont la possession."

Et pour cause. Rafinha a été formé à bonne école au FC Barcelone. Il ne ferait d'ailleurs pas tâche dans l'entrejeu du club barcelonais. C'est même à se demander pourquoi le Barça l'a libéré de sa dernière année de contrat, exigeant seulement 3 millions d'euros de bonus éventuels et 35% du montant du transfert en cas de revente. Pour un joueur de ce talent, en pleine force de l'âge à 27 ans, et dont la clause libératoire était fixée à 16 millions d'euros, cette décision avait de quoi surprendre. Leonardo n'y a pas réfléchi à deux fois avant de sauter sur l'occasion. La prise de risque était minimale pour le directeur sportif du PSG.

"Le défi, c'est de le maintenir en bonne santé"

Si faible qu'elle compensait largement les doutes légitimes liés recrutement de Rafinha. Le Brésilien, élément ultra-prometteur de la Masia, a vu sa progression contrariée par trois blessures importantes au genou sur les cinq dernières années. Dont deux qui ont réduit son temps de jeu à 26 apparitions entre avril 2017 et juin 2019. De quoi boucher ses perspectives au sein du club catalan et motiver la décision du Barça de le prêter au Celta Vigo pour l'exercice 2019-20. La saison pleine de Rafinha sous les couleurs galiciennes n'a pas convaincu la direction barcelonaise de le conserver.

La santé du Brésilien n'en reste pas moins un enjeu. Si Rafinha a été épargné par les blessures durant son prêt à Vigo, son passé indique clairement une fragilité physique. Tuchel l'a bien compris. "Le défi, c'est de le maintenir en bonne santé, reconnaît l'entraîneur du PSG. Parce qu'il donne beaucoup, il a un gros volume. Mais c'est un joueur super important, et c'est un plaisir de l'entraîner. Il est humble, super agréable, il a toujours le sourire à l'entraînement, et donne tout à chaque séance. Il pense toujours à l'équipe, il a une vraie intelligence de jeu, de la qualité technique, tactique. C'est le très, très haut niveau."

Sur la voie vers son meilleur niveau

Le très haut niveau, c'est ce qui transpire dans les performances de Rafinha. Elle réhaussent clairement la qualité collective du PSG dans tous ses aspects. En ce sens, la gestion du Brésilien devient toujours plus cruciale. Si Tuchel l'a beaucoup sollicité cette saison, l'entraîneur parisien a aussi pris soin de contrôler son temps de jeu. L'ancien Barcelonais n'a ainsi disputé qu'une rencontre dans son intégralité, face à Montpellier (1-3). Une démarche d'autant plus délicate que l'Allemand a été confronté à de multiples défections au sein de son effectif depuis le début de la saison, notamment au milieu avec la blessure de Verratti.

Cela en dit long sur l'importance prise par Rafinha. Celui qui pouvait ressembler à une recrue de complément, un renfort pour donner de la profondeur de banc au PSG, en est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses. C'était particulièrement criant face à Lorient, dans une rencontre où Paris était privé de Neymar, blessé, et Verratti, sur le banc au coup d'envoi. Rafinha a pris les clés du jeu en leur absence. Il a su tenir ce rôle de maestro de main de maître pour confirmer son retour vers son meilleur niveau. Et donner une raison supplémentaire au PSG de penser qu'il a bien fait une affaire en or en misant sur lui dans le money-time du mercato.

