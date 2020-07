LIGUE 1 - A la fin du match amical PSG - Celtic Glasgow mardi soir, l'entraîneur du club écossais, Neil Lennon, a pointé du doigt le comportement de Neymar sur le terrain, bien trop provocateur à son goût.

Comme pour Le Havre et Waasland-Beveren, la note a été salée mardi soir pour le Celtic Glasgow, battu (4-0) sur la pelouse du PSG. Malgré la lourde défaite, Neil Lennon, l'entraîneur du club écossais, a préféré retenir la prestation d'ensemble de sa formation, tout en pointant du doigt le comportement de Neymar, auteur du premier but. Selon le technicien du champion d'Ecosse, le Brésilien s'est montré trop provocateur au Parc des Princes. "Il essayait simplement de provoquer. J'ai dit aux joueurs qu'ils devaient juste rester disciplinés et ne pas perdre la tête. Il est exaspérant mais il le sait", a-t-il noté.

Ligue 1 Mbappé clôt le débat : "Je suis dans le projet pour une 4e année" IL Y A 19 HEURES

En revanche, Neil Lennon a été beaucoup plus positif lorsqu'il a évoqué Kylian Mbappé. "Je suis un grand fan du joueur, parce que je pense qu'il est fantastique en termes de concentration et de vitesse", a ajouté l'entraîneur écossais. En marge de cette rencontre amicale, l'international français a confirmé qu'il jouerait bien sous les couleurs parisiennes pour une quatrième saison de suite.

Play Icon WATCH Marquinhos, Mbappé, Neymar : Après Thiago Silva, quel serait le capitaine idéal pour le PSG ? 00:09:00

Ligue 1 "On veut juste acheter le club" : Ajroudi réplique à son tour à l'OM IL Y A 4 HEURES