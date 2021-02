C'était une des grosses annonces de la journée de mardi en Ligue 1. Le journaliste brésilien Marcelo Bechler déclarait pour TNT Sports que Neymar allait prolonger de quatre ans son contrat au PSG . Démentie par le club et par l'entourage du joueur, la prolongation semble malgré tout bien en vue pour le Ney. Et selon L'Equipe , celle-ci ne devrait pas changer le salaire du Brésilien.

Après les déclarations du joueur de 29 ans sur TF1 dans lesquelles il déclarait "Je veux rester au PSG", la prolongation de Neymar n'était plus un secret. D'après le quotidien français, une des conditions posée par l'international auriverde était de garder son salaire au même niveau que l'actuel (30M€ net par an). Une condition acceptée non sans mal par les dirigeants parisiens, mais qui valide l'aspect primordial de la prolongation du Ney à leurs yeux.