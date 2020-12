Personne ne l'avait vraiment vu venir. Face à Basaksehir, dans un rendez-vous décisif de Ligue des champions, Thomas Tuchel a innové. Enfin presque. Ce 3-5-2 aligné contre les Turcs, le technicien allemand l'avait déjà utilisé dans une forme légèrement différente sur la fin du match remporté à Manchester une semaine plus tôt (1-3). Avec succès. Mais cela restait un pari de le remettre en place dès le coup d'envoi pour un rendez-vous aussi capital, alors que le PSG est davantage habitué au 4-3-3 ou au 4-4-2. Tuchel l'a tenté. Et il a bien fait.

Paris a rarement affiché un jeu collectif aussi performant cette saison que face aux Turcs. Dans ce système, les Parisiens se sont montrés nettement plus efficaces dans tous les aspects du jeu. Notamment dans la récupération, l'un des secteurs déficients chez les hommes de Tuchel cette saison. La défense francilienne, nettement moins exposée, a pu évoluer plus haut et contribuer ainsi à un pressing plus étouffant pour l'adversaire. Cela donne au PSG un visage plus conquérant, contrairement à celui qu'il avait face à Leipzig notamment.

Ligue 2 Grenoble nouveau leader, Paris FC se fait peur IL Y A 3 HEURES

L'impression du meilleur compromis

L'équipe de Tuchel semble avoir une meilleure assise dans ce système par rapport aux autres. Elle avait tendance à se faire transpercer à la perte du ballon dans un 4-4-2 particulièrement exigeant pour les milieux, en particulier pour les ailiers dont le repli est essentiel avec cette configuration. Elle a aussi semblé plus compétitive dans les couloirs que dans un 4-3-3, tant dans l'aspect défensif qu'offensif. Ce 3-5-2 parait plus pragmatique. Il donne l'impression d'offrir un meilleur compromis pour exploiter les atouts du PSG. Et en gommer les défauts.

La stat inquiétante du foot français ou celle délirante de Neymar : les tops et flops

Il permet surtout de sublimer les qualités individuelles de chacun. Couverts par Marquinhos et Presnel Kimpembe face à Basaksehir, Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker ont pu évoluer plus haut sur le terrain. Ainsi, Paris a pu mieux exploiter la largeur du terrain. Pour mieux trouver des espaces dans l'axe. Où les milieux et les attaquants se sont régalés. Marco Verratti a pu se rapprocher de Neymar et Kylian Mbappé et la qualité de ce circuit préférentielle s'est ressentie. Dans le sillage de l'Italien, le milieu du PSG, avec Leandro Paredes et Rafinha, a pu enfin faire parler sa supériorité technique et installer un jeu de possession rarement vu cette saison.

Le duo Neymar-Mbappé valorisé, Danilo sécurisé

Mais si ce schéma peut mettre en lumière des individualités parisiennes, ce sont clairement Neymar et Kylian Mbappé. Associés dans l'axe, ils ont pu combiner plus facilement et trouver des appuis plus proches pour trouver des espaces. Surtout, ils ont un travail défensif moins important dans cette configuration. Cela leur permet déjà de se focaliser totalement sur leur objectif prioritaire, qui consiste à être décisif. Aussi, peut-être même surtout, le collectif parisien est moins dépendant de leur rendement dans le repli. L'un dans l'autre, c'est peut-être la meilleure configuration pour exploiter les qualités exceptionnelles de ce duo.

"Le PSG vivra et mourra par lui"

Le bon fonctionnement de ce système repose en partie sur Danilo Pereira. Aligné au centre d'une défense à trois têtes, le milieu portugais n'a pas spécialement évolué dans sa zone de confort face à Basaksehir. Il était le seul dans ce cas parmi les onze Parisiens alignés au coup d'envoi. Il n'y avait pas vraiment de garantie sur son niveau de performance dans un secteur où Tuchel l'a parfois aligné cette saison, sans que la formule ne s'avère convaincante. Mais c'était dans une défense à quatre. L'ancien joueur de Porto a beaucoup mieux répondu dans cette configuration. Il a rayonné dans les duels par son impact physique et sa qualité dans le domaine aérien. Et il a trouvé plus de sécurité pour assurer de meilleures relances.

Le schéma n'explique pas tout

Ceux qui étaient titulaires dans ce 3-5-2 y ont trouvé leur compte. Mais il a aussi des vertus positives pour les entrants. A commencer par Angel Di Maria. Après avoir remplacé Rafinha à la pause, l'Argentin a brillé dans l'entrejeu à l'image de ses deux passes décisives. Il est particulièrement dangereux dans cette position plus axiale ou sa faculté à déséquilibrer la défense adverse sur un dribble ou sur une passe peut faire encore plus de dégâts que quand il est aligné sur un côté. Pour ce qui concerne les attaquants, Moise Kean et Mauro Icardi, bientôt de retour, semblent aussi bien taillés pour ce système à deux pointes. Il peut vraiment optimiser tous les joueurs parisiens.

PSG - Tuchel sur le penalty donné à Mbappé : "Un grand geste de la part de Neymar"

Ce 3-5-2 ressemble à une solution miracle. Parce que le pari tenté par Tuchel s'est avéré payant à tous les niveaux et que son PSG donnait des signes de faiblesses inquiétants dans le jeu auparavant. Mais ce constat n'est valable que sur un match, qui plus est face à une opposition loin d'être la plus relevée. Basaksehir avait déjà affiché ses limites à l'extérieur en Ligue des champions, sa motivation n'était que relative pour un club d'ores et déjà éliminé de la course aux huitièmes de finale, et le contexte si particulier de la rencontre pourrait avoir impacté négativement la performance sportive des Turcs.

De ce point de vue, l'hypothèse du mirage existe. Que Paris affiche des progrès dans le jeu face à Basaksehir ne dépend d'ailleurs pas forcément du système. Le PSG a longtemps été plombés par les blessures et l'état de forme précaire de ses individualités majeures. Elles affichent un regain de forme physique assez net et cela peut aussi expliquer cette montée en puissance générale aperçue contre les Turcs. Le 3-5-2 reste un système très particulier, dont il est difficile de maîtriser tous les aspects. Ce n'est pas forcément celui qui convient naturellement au PSG. Mais ce schéma a si bien fonctionné que l'expérience mérite au moins d'être renouvelée.

Tuchel sur la préparation de ce match : "Il y a des choses plus importantes que le sport"

Ligue 2 Tenu en échec à Caen, Troyes offre une occasion à ses poursuivants IL Y A 8 HEURES