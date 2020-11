Leonardo ne va pas voir sa cote de popularité grimper dans les prochaines heures parmi les supporters du PSG. La cause ? Son interview accordée mardi sur les réseaux sociaux, où le directeur sportif brésilien s'est étendu sur le dossier de "la culture foot". Selon l'ancien joueur de l' AC Milan , " la ville de foot, c'est toujours Marseille ". "Il y a une culture dans la ville à construire. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire ", a-t-il déclaré dans un premier temps.

D'après Leonardo, ce phénomène s'explique car le PSG est encore un club jeune comparé à certains rivaux européens (ndlr : il a été fondé en 1970). "On parle de cinquante ans, ce n'est pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est normal. Les autres clubs qui ont gagné dans les années 1970, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été fondés dans les années 1890 (ndlr : 1900 pour l'Ajax et 1908 pour l'Inter), a-t-il renchéri. Gagner la Ligue des champions ici, ça serait unique." Pour conserver une chance d'être sacré en 2021, la défaite sera interdite pour le PSG lors de la réception de Leipzig le 24 novembre prochain.