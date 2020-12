C'est peu de dire que le PSG sera sous pression au moment d'affronter Lille dans le choc de la 16e journée dimanche soir. En particulier son entraîneur, Thomas Tuchel. Le technicien allemand est contesté après une première moitié de saison en dents de scie, malgré la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais les quatre défaites d'ores et déjà concédées en L1, dont Paris occupe la troisième place au classement avant ce déplacement dans le Nord, aurait considérablement fragilisé sa situation. Au point où un faux-pas face aux Dogues pourrait précipiter son départ.

L'Equipe envisage cette possibilité dans son édition de dimanche. Selon le quotidien sportif, les dirigeants parisiens évalueront la possibilité de se séparer de Tuchel en cas de défaite sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy. Ce ne serait pas acquis pour autant, surtout d'un point de vue économique. Selon L'Equipe, limoger l'Allemand, dont le contrat expire en juin prochain, coûterait au PSG une somme comprise entre 5 et 7 millions d'euros. Un montant non-négligeable, alors que Paris tablerait sur un déficit de 200 millions d'euros en fin de saison.

En janvier ou en juin prochain, le départ de Tuchel semble d'ores et déjà acquis dans tous les cas d'après le quotidien sportif. L'ancien coach de Mayence serait même au courant de cette situation et commencerait déjà à chercher une porte de sortie. Elle pourrait se trouver du côté de l'Angleterre. L'Equipe évoque ainsi des contacts entre l'entraîneur parisien et Manchester United, où il serait parmi les pistes étudiées pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien est lui aussi sur la sellette alors que MU occupe une décevante 7e place en Premier League après avoir été sorti dès la phase de poules de la Ligue des champions.