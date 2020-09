Tuchel peut souffler : Neymar, Paredes, Navas et Di Maria font leur grand retour

"Je ne regrette pas, c'est de bonne guerre, avait de son côté expliqué Payet vendredi. Entre ennemis, on se charrie, mais je ne regrette pas, ça ne me met aucune pression. C'est un tweet qui m'a fait beaucoup rigoler quand j'ai vu ce gif donc je l'ai reposté." Autant dire que les "retrouvailles" au Parc des Princes dimanche s'annoncent particulièrement tendues. Bonne nouvelle pour Tuchel : Neymar, Leandro Paredes, Keylor Navas et Angel Di Maria sont tous de retour.