Un grand ouf de soulagement. Et de vraies options enfin à disposition. C’est avec un grand sourire ce samedi que Thomas Tuchel a annoncé que Neymar, Leandro Paredes, Keylor Navas et Angel Di Maria, privés du déplacement à Lens car testés positifs au Covid-19 quelques jours avant, feront leur retour dans le groupe du PSG pour affronter l’OM dimanche (21h). En revanche, le délai n’est pas encore suffisant pour Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Marquinhos, encore absents car à l’isolement.