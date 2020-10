Deux semaines après sa large victoire face à Angers (6-1) au Parc des Princes, le PSG revient aux affaires ce vendredi à Nîmes. A la veille du déplacement aux Costières, il a notamment été question de mercato et de la passe d'armes avec Leonardo lors de la conférence de presse de Thomas Tuchel, ce jeudi. Après avoir pointé du doigt le manque de renfort début septembre, l'entraîneur allemand, qui pourra finalement compter sur le recrutement de dernière minute de Danilo, Moise Kean et Rafinha , avait été repris de volée par le directeur sportif brésilien .

"J'ai donné mon avis sur notre situation, a indiqué le technicien du PSG. Dans le football, je ne prends jamais les choses de manière personnelle. C'est comme cela, on n'a pas eu de contact après, a-t-il expliqué jeudi en conférence de presse. J'ai donné mon avis parce que je pense que c'est mon job d'entraîneur. Leonardo a donné le sien et maintenant les choses sont claires. Maintenant, on peut avancer. Pour moi, ce n'est pas personnel." L'Allemand aura notamment pour mission de rapidement intégrer ses trois nouvelles recrues. Car il sait que désormais que le couperet s'est rapproché.