On s'attendait à tout. Sauf à cela. La commission de discipline de la LFP a pris tout le monde à contre-pied en décidant de ne pas sanctionner Neymar et Alvaro Gonzalez, accusés d'avoir échangé des propos homophobes ou racistes lors du PSG-OM du 13 septembre. La raison ? "Après instruction du dossier, audition des joueurs et des représentants des clubs, la Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoires" des deux joueurs. Qui s'en tirent donc très bien.