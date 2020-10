Quand le leader se déplace sur la pelouse du bon dernier du championnat, on pense généralement qu’il va n'en faire qu’une bouchée. Mais, peut-être déjà la tête à Krasnodar pour son premier match de C1 de leur club, les joueurs de Julien Stephan n’ont pas vraiment fait respecter le classement en ouverture de cette 7e journée. Au terme d’une rencontre pauvre en occasion où ils ont en plus eu beaucoup de réussite, les Bretons ont enchaîné un deuxième match nul en Ligue 1.

Alors qu’il a tourmenté le SRFC lors de ses quatre derniers déplacements dans son antre, avant ce vendredi, Dijon a livré un match solide, ambitieux offensivement grâce à la technique de Mounir Chouiar et Frédéric Sammaritano, la puissance de Dina Ebimbe et les coups de baguette magique de Mama Baldé. Le club bourguignon pourra en plus avoir des regrets après ce point du nul, car il s’est montré plus dangereux dans le deuxième acte, et s’est fait surprendre sur une erreur individuelle en première mi-temps.