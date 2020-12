Une dynamique de résultats allié à un fond de jeu en nette progression qui laisse dessiner une courbe ascendante pour la troupe de Rudi Garcia. L’entraîneur lyonnais ne sy est pas trompé après coup, au micro de Téléfoot : "On a obtenu ce qu'on était venus chercher à savoir une victoire, a-t-il décrypté. Elle aurait pu être plus large car on a eu beaucoup d'occasions et on aurait été bien inspirés de mettre plus de buts. Mais je n'oublie pas non plus que Metz aurait pu mener 1-0 sans le penalty arrêté par Anthony Lopes. On est satisfaits, on voulait absolument rester sur le podium et profiter des confrontations directes de ce week-end".