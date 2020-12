A l'instar de Lille, Lyon c'est du sérieux. Les Gones ont enchaîné un quatrième succès de rang en Ligue 1 et prolongé leur série d'invincibilité à dix matches pour affirmer un peu plus leurs ambitions dans cette saison 2020/2021. Sur la pelouse de Metz, ils ont affiché un visage aussi séduisant que sérieux. Ils ont surtout pu compter sur un grand Karl Toko-Ekambi, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Sa prestation majuscule permet à son équipe de revenir à hauteur de Lille, à une semaine d'un choc face au PSG avec une place de leader en jeu.

Cette fois, Lyon a allié manière et résultat. A Metz, les hommes de Rudi Garcia ont fait montre d'une maîtrise technique évidente pour vite prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Dès les premières minutes, on a senti des Lyonnais très appliqués. Cependant, leur début de match très emballant aurait pu prendre une autre tournure si Anthony Lopes n'avait pas bloqué un penalty un peu trop tendre de Farid Boulaya (7e). Il aurait permis aux Messins d'enfin rentrer dans le match et de faire douter des Lyonnais concentrés.

Lyon c'est aussi du très sérieux

Metz a préféré laisser l'ouverture du score à son bourreau préféré : Memphis Depay s'est fendu d'un plat du pied chirurgical sur un centre en retrait de Karl Toko-Ekambi pour inscrire un cinquième but face au club lorrain, en cinq affrontements (0-1, 17e). Le Néerlandais a ensuite buté sur Alexandre Oukidja à l'issue d'un des nombreux contres rapidement joués par Lyon (38e). L'OL aurait mérité de se mettre à l'abri avant la pause, mais Toko-Ekambi a fait le break sitôt la reprise après une situation litigieuse qui aurait pu offrir un deuxième penalty pour Metz (0-2, 47e). L'attaquant a conclu un mouvement éclair, profitant d'une subtile déviation d'Houssem Aouar de l'extérieur du pied.

Memphis Depay (Lyon) face à Metz en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Toko-Ekambi n'était toujours pas rassasié. Alors qu'il a fait montre de trop d'altruisme sur l'action précédente, il a bonifié une passe dans la profondeur de Lucas Paqueta pour s'offrir un doublé (0-3, 60e). Il est même passé tout près d'un triplé, mais la barre en a décidé autrement (80e). Lyon s'était suffisamment mis à l'abri, ce qui n'a pas empêché la réaction d'orgueil de Metz. Décisif face à Habib Maïga (74e), Lopes n'a rien pu faire face à Boulaya, qui s'est rattrapé (75e). Dans la foulée, le gardien lyonnais a encore eu le réflexe qu'il fallait face à Cheikhou Kouyaté (77e). Au regard du spectacle proposé par les 22 acteurs, la fin de match a été plus décousue : expulsion de John Boye (88e) et de Rayan Cherki (90e+2), et blessure d'Oukidja.

Lyon enchaîne et c'est de bon augure pour le choc face au PSG. Deux points séparent les deux grosses écuries de Ligue 1 et le déplacement de l'OL au Parc des Princes, programmé pour dimanche prochain, s'annonce déjà palpitant et pourrait valoir de l'or. Privé de coupe d'Europe cette saison, le club rhodanien s'affirme en tout cas comme un candidat crédible au moment de titiller les Parisiens. Comme Lille, Marseille et Monaco. S'il pouvait y avoir, pour une fois, du suspense dans notre championnat…

